Samt Katalysator und Schalldämpfer : Diebe stehlen Abgasanlage von einem Auto in Strasburg

Die Täter hatten das Fahrzeug auf Steinen vor einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Linchenshöh aufgebockt und die Abgasanlage hinter dem Krümmer abgeflext und entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Strasburg | In der Nacht von Mittwoch, 16. März, auf Donnerstag, 17. März, wurde an einem Auto eine komplette Abgasanlage im Strasburger Ortsteil Linchenshöh entwendet. Abgasanlage samt Katalysator und Schalldämpfer gestohlen Die 40-jährige Geschädigte hatte sich am frühen Donnerstagmorgen bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass unbekannte Täter in de...

