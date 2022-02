Nach Ylenia, Zeynep, Antonia : Die größten Stürme und Extremwetter in MV in diesem Jahrhundert

Drei Stürme in fünf Tagen – so selten sind Orkane, Hitze und Co. gar nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Rückblick auf Wetterextreme.

Schwerin | Von diesen Februartagen wird man noch lange reden. Von Mittwoch bis Sonntagabend jagten drei Sturmtiefs nacheinander durch Mecklenburg-Vorpommern: Ylenia, Zeynep und Antonia. Sie entwurzelten Bäume, deckten Häuser ab, brachten den Bahnverkehr zum Erliegen. Die Schäden sind immens, Menschen starben. Doch sind Extremwetter dieser Art gar nicht so selten...

