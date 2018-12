Glawe zieht positive Bilanz : Die Wirtschaft wächst und die Zahl der Arbeitslosen sinkt

Im Großen und Ganzen ist Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) mit der Entwicklung im Land zufrieden. Unsicherheiten für den Welthandel und internationale Konflikte trüben allerdings die Aussichten.

von Frank Pfaff

27. Dezember 2018, 13:00 Uhr

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat den Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern für das zu Ende gehende Jahr ein gutes Zeugnis ausgestellt und blickt mit verhaltenem Optimismus in die Zukunft. „Die Wirtschaft wächst, der Arbeitsmarkt ist in der besten Verfassung seit der Wiedervereinigung“, konstatierte Glawe am Donnerstag in Schwerin.

Die Geschäfte liefen gut, auch wenn die außenwirtschaftlichen Unsicherheiten größer geworden seien und in der Industrie leicht dämpfend wirken könnten. Für 2018 rechne er mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung im Nordosten von 1,3 bis 1,6 Prozent. Ein Plus in ähnlicher Höhe werde auch für 2019 erwartet. Das Ifo-Institut in Dresden hatte allerdings seine Wachstumsprognosen für Ostdeutschland erst kürzlich auf 1,3 Prozent reduziert und die Erwartung geäußert, dass das Plus damit wieder unter dem der Westländer liegen wird.

Tourismus und Handwerk entwickeln sich gut

Laut Glawe war im ersten Halbjahr 2018 das Bruttoinlandsprodukt in Mecklenburg-Vorpommern um 1,0 Prozent gewachsen. In ähnlichem Umfang sei auch die Zahl der Erwerbstätigen im Land auf gut 770 000 gestiegen. Vor allem binnenwirtschaftlich ausgerichtete Bereiche wie das Handwerk, der Tourismus oder die Ernährungs- und die Gesundheitswirtschaft hätten eine hohe Auslastung verzeichnet. „Diese Branchen werden sich auch im kommenden Jahr weiter gut entwickeln“, sagte Glawe.

Der Baustart für zwei Kreuzfahrtschiffe auf den MV-Werften hat zudem die Hoffnung auf eine gesicherte Zukunft für den Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern gefestigt. „Die maritime Industrie insgesamt ist der Durchstarter in diesem Jahr gewesen“, sagte Glawe. Mit rund 3500 Beschäftigten zählten die Werften heute wieder zu den größten Arbeitgebern im Land.

Hoffnung für Schiffbau

Volle Auftragsbücher und Arbeitskräftezuwachs würden für ein positives Investitionsklima sprechen. Allein im Kreuzschifffahrtsbau liege der Auftragsbestand bei 3,6 Milliarden Euro, sagte Glawe.

Hauptauftraggeber ist der malaysische Genting-Konzern, der die drei ehemaligen Nordic-Werften in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund im Frühjahr 2016 für 240 Millionen Euro übernommen hatte.

Allerdings wird die positive Stimmung durch die aktuelle Situation auf der Peene-Werft in Wolgast getrübt. Wegen des Lieferstopps der Bundesregierung für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien können die für das Land gefertigten Patrouillenboote nicht ausgeliefert werden, mit der Folge von Kurzarbeit für einen Großteil der Schiffbauer in Wolgast.

Investitionen und Neuansiedlungen

Glawe verwies auf 92 Investitionsprojekte der gewerblichen Wirtschaft, die das Land im zu Ende gehenden Jahr mit insgesamt 29 Millionen Euro gefördert habe. „Ziel muss es sein, weiter mehr Investoren zu gewinnen, die sich bei uns im Land ansiedeln. In diesem Jahr haben viele Unternehmen auch erweitert - das spricht für den Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern“, sagte Glawe.

Für Neuansiedlungen sorgten unter anderem das schweizerische Medizintechnikunternehmen Ypsomed, das in Schwerin ein Werk errichtet, und die Continental AG, die in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) neue Methoden der Kautschuk-Gewinnung erforscht.

Glawe ermahnte die Unternehmen, zur Sicherung von Fachkräften und Wachstum die Qualifizierung nicht zu vernachlässigen und bot staatliche Hilfe in Form von Bildungsschecks an. In der seit 2014 laufenden EU-Förderperiode seien bislang etwa 12 600 solcher Schecks bewilligt worden. Qualifizierung sei ein Schlüssel für wirtschaftliches Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, betonte Glawe unter Hinweis auf die Veränderungen durch die Digitalisierung der Arbeitswelt. Das Land habe die Technologieförderung um 50 Millionen Euro aufgestockt. Bis 2020 stünden insgesamt 218 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung zur Verfügung.