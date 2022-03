Vom Dreh : Die Kult-Serie „Rote Rosen“ dreht ihr Staffelfinale in Wismar

Die ARD-Nachmittags-Telenovela ist seit 2006 Kult. Ihre letzten Folgen der 19. Staffel drehen sie in Wismar. Wir trafen die Schauspieler am Set.

Wismar | „Danke, aus“, tönt es an der Kaikante des Alten Hafens in Wismar. Die Szene ist im Kasten. Die ARD-Kultserie „Rote Rosen“ drehte am Freitag in der Hansestadt. Die Telenovela aus dem Nachmittagsfernsehen spielt seit 2006 in Lüneburg, doch für die letzten Folgen der 19. Staffel zog eine kleine Filmcrew ins Nachbarbundesland. „David hat sich in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.