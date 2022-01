Mecklenburg-Vorpommern : Die Impfzentren bleiben bis Ende 2022 geöffnet

Die Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern bleiben bis Ende 2022 geöffnet.

Schwerin | Wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin mitteilte, hat der Bund die weitere Finanzierung der kommunalen Einrichtungen zugesichert. Das Land werde seinen Beitrag leisten. Impfangebote in den Landkreisen In den sechs Landkreisen und zwei kreisfreien Städten gibt es jeweils mindestens ein solches ...

