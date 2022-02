Angsträume in MV : Die Angst vor dunklen Orten – so fühlst du dich sicherer

Viele fürchten sich vor dunklen Gassen und unbeleuchteten Plätzen. Nicht nur Frauen. Doch was hilft in einer Angstsituation?

Schwerin | In diesem Artikel erfährst Du: warum Angsträume für jeden etwas anderes sind wie die Angst in unserem Kopf entsteht wie du angstfreier unliebsame Orte passierst Es ist dunkel. Stockfinster. Und ich bin allein auf einem Sandweg durch den Park. Die nächste Straßenlaterne ist einige Meter entfernt. Viel sehe ich nicht. Doch das, was ic...

