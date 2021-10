Preise für Benzin und Diesel : Der Sprit-Wahnsinn in Mecklenburg-Vorpommern geht weiter

Höhenflug bei Kraftstoffpreisen in MV hält an: Ein Liter Super E10 kostet 10 Cent mehr als im Vormonat. Wer clever tankt, kann trotzdem sparen.

Schwerin | Der Besuch an der Zapfsäule ist im Oktober in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zum Vormonat noch einmal teurer geworden: Im landesweiten Tagesdurchschnitt verzeichnete der ADAC einen Preisanstieg für Benzin um rund sechs Prozent und für Diesel um zirka neun Prozent. Konnte man den Liter Super E10 im September im Schnitt in MV noch für rund 1,58 Eur...

