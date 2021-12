Vermisst : Polizei sucht 77-Jährigen aus Prerow

Ein 77 Jahre alter Mann wird in Prerow vermisst. Bisherige Ermittlungen blieben ohne Ergebnis. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Prerow | Die Polizei sucht derzeit nach einem 77 Jahren alten Dietmar Schonnop, der zuletzt am Sonnabend in Prerow bei der Seemannskirche gesehen worden war. Auf Grund einer Erkrankung sei es nicht auszuschließen, dass für den Mann eine Gefährdung besteht. Der Vermisste ist derzeit Patient in der Ostseeklinik in dem Ostseebad und wird wie folgt beschr...

