Spaziergang mit Bürgerkontakt : Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Wanderschaft in MV

Der Bundespräsident ist bei einer Wanderung im Grenzgebiet zwischen MV und Schleswig-Holstein mit Anwohnern ins Gespräch über die Auswirkungen der Corona-Pandemie gekommen.

Schattin | Ja, wo bleiben sie denn? Für gewöhnlich muss sich der Naturfreund in MV mit Kranichen, Seeadlern oder Bibern begnügen, in Schattin, einem kleinen Dorf an der Landesgrenze von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, kann man auch frei herumlaufende Nandus beobachten. Und mit ein wenig Glück einen Bundespräsidenten. Oder auch beides. Wir sind ...

