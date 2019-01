Defizit in MV : Zu wenig Rente für ehemalige Volkspolizisten?

Tausende ehemalige Volkspolizisten der DDR bekommen in Mecklenburg-Vorpommern weniger Rente als ihre Ex-Kollegen in anderen ostdeutschen Bundesländern.

von Thomas Volgmann

05. Januar 2019, 05:00 Uhr

Tausende ehemalige Volkspolizisten der DDR bekommen in Mecklenburg-Vorpommern weniger Rente als ihre Ex-Kollegen in anderen ostdeutschen Bundesländern. Darauf verweist die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in einem Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Grund: Im Nordosten wird anders als beispielsweise in Brandenburg das damals gezahlte Verpflegungsgeld bei der Rentenberechnung nicht als Teil des Arbeitsentgeldes berücksichtigt.

Dem Beispiel Brandenburgs will nach entsprechenden Sozialgerichtsurteilen auch Sachsen-Anhalt folgen. „Während andere Bundesländer handeln, wartet man in Mecklenburg-Vorpommern wohl lieber auf den Tod der Betroffenen“, so der stellvertretende GdP-Landesseniorenvorsitzende, Manfred Seegert. Die Anerkennung des Verpflegungsgeldes war vor einem Jahr im Landtag von SPD und CDU abgelehnt worden, weil es Gerichtsurteile wie in Brandenburg dazu in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht gibt.