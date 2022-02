Hinter verschlossenen Türen : Das geheime Leben der MV-Abgeordneten

Was andernorts üblich ist, gilt nicht in Mecklenburg-Vorpommern: Landtagsgremien tagen hierzulande, ohne dass sich Bürger und Presse direkt informieren können. Die neue rot-rote Koalition ist in der Frage gespalten.

Schwerin | Keine Sonntagsrede, ohne dass ein Politiker verbal Transparenz transpiriert: Wenn es aber um die Sitzungen der mächtigen Ausschüsse im Landtag geht, ist es vorbei mit Glasnost und die Türen sind geschlossen. Anders als beispielsweise im Landtag Niedersachsens, dem von Schleswig-Holstein oder auch in den Gemeindevertretungen MV tagen die Fachausschüsse...

