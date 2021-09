Wahlkampf im Internet : Das Hetzvideo von AfD-Landtagskandidatin Petra Federau

Sie steht ganz vorn auf der Landesliste der AfD – und kennt offenbar weder Hemmung noch Anstand.

Schwerin | Die Schweriner AfD-Landtagskandidatin Petra Federau verunglimpft in einem Wahlkampfvideo Menschen mit dunklerer Hautfarbe. In dem 1,51 Minuten langem Spot auf YouTube werden in einer sieben Sekunden langen Sequenz unter anderem eine Muslima und mehrere Männer zur Schau gestellt, die offenbar gerade in der Landeshauptstadt unterwegs sind. W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.