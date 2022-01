Finanznot in Kirchgemeinden : Das Sterben der Friedhöfe in MV

Viele Jahrhunderte alten Dorffriedhöfen droht die Schließung, denn sie stecken in den roten Zahlen.

Schwerin | Friedhöfe sind Orte der Bestattung und der würdevollen Erinnerung. Doch Kirchengemeinden in Mecklenburg-Vorpommern stehen vor einem Dilemma. „Insbesondere kleine Dorffriedhöfe können sich oft nur noch finanzieren, weil die Pflege ehrenamtlich geschieht – Tendenz leider abnehmend“, sagt Christian Meyer, Sprecher des Kirchenkreises Mecklenburg in der No...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.