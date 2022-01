Influencerin aus MV : DJane Anastasia Rose startet nicht nur auf Twitch durch

Twitch hat die DJane aus Vorpommern groß gemacht. Mittlerweile hat Ulrike Hasse eigene Singles, streamt mit Promis und legt in Kroatien auf.

Vogelsang-Warsin | In diesem Artikel erfährst du: was die Shows von DJane Anastasia Rose so einzigartig macht warum sie hauptberuflich Krankenschwester bleibt warum sie lieber auf dem Dorf streamt als in der Großstadt Herzchen, Küsschen und Flammen-Emojis flimmern in den Chat, als Ulrike Hasse ans DJ-Pult tritt. Die Fans jubeln ihrer Ikone entgegen, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.