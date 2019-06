Vielfältige Ursachen : DAK: Krankenstand in Mecklenburg-Vorpommern auf Rekordhoch

Nach einer Studie hat die Quote mit 5,2 Prozent einen neuen Höchstwert erreicht. Jeder DAK-versicherte Erwerbstätige fehlte im vergangenen Jahr durchschnittlich 18,8 Tage – so viel wie seit Jahren nicht mehr.

von Iris Leithold/dpa

17. Juni 2019, 07:24 Uhr

Das zeigt der aktuelle DAK-Gesundheitsreport «Sucht 4.0 – Trinken, Dampfen, Gamen in Mecklenburg-Vorpommern».

Danach haben Suchterkrankungen gravierende Folgen für die Arbeitswelt. Betroffene fehlten fast doppelt so häufig wie andere am Arbeitsplatz, erklärte ein DAK-Sprecher. Sie seien auch häufig unkonzentrierter oder kämen zu spät. Auf Grundlage der Studie forderte die Kasse eine breite gesellschaftliche Debatte zur Suchtproblematik vom Alkohol bis zur Spielsucht.

Social-Media-Sucht großes Problem



Betroffene fehlten im Job nicht nur häufiger wegen ihres Suchtproblems, sondern auch wegen psychischer Leiden, Rückenschmerzen oder Atemwegserkrankungen, sagte der Sprecher. Insgesamt gibt es nach der Studie unter den DAK-versicherten Erwerbstätigen in Mecklenburg-Vorpommern 142 000 abhängige Raucher. Knapp 7000 erfüllten die Kriterien einer Social Media-Sucht. Der jährlich und bundesweit erscheinende Gesundheitsreport analysiert die Daten zur Arbeitsunfähigkeit aller bei der DAK versicherten Berufstätigen.

Riskanter Umgang mit Alkohol

Der Großteil der Krankmeldungen bei Suchtproblemen ist in Mecklenburg-Vorpommern demnach mit 81 Prozent auf Alkohol zurückzuführen. «Der riskante Umgang mit Alkohol bleibt ein zentrales Problem in unserer Gesellschaft, das auch gravierende Folgen in der Arbeitswelt hat», sagt die Leiterin der DAK-Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern, Sabine Hansen.