Covid-19 in Pflegeheimen : Corona-Infektionen in Senioreneinrichtungen spürbar angestiegen

Mehr als 1000 laufende Coronafälle werden zurzeit aus stationären Pflegeeinrichtungen gemeldet, mehr als ein Drittel betrifft Beschäftigte. Was steckt dahinter?

Schwerin | Weitgehend unbemerkt ist am Freitag eine Schallmauer durchbrochen worden: Erstmals meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) aus stationären Pflegeheimen und vergleichbaren Gemeinschaftseinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 1000 aktive Corona-Fälle – genau waren es 1016 und damit 62 mehr als am Vortag. Noch einen Tag früher,...

