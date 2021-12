Lockdown-Angst : Corona reißt große Finanzlöcher in Unternehmenskassen in MV

Verwaiste Restaurants, Buchungsabsagen in Hotels, Einbußen im Handel: Die Corona-Auflagen vermiesen der Wirtschaft in MV das Geschäft. Die Unternehmen fordern mehr Nothilfe.

Schwerin | Die Hilferufe werden lauter: Hamburg, Schleswig-Holstein oder Berlin – in Restaurants, auf Weihnachtsmärkten und in Hotels liefen die Geschäfte auch trotz der Corona-Einschränkungen, beobachtet Lars Schwarz. Manche Gäste bekämen kaum noch einen freien Platz, hat der Landeschef des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern fest...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.