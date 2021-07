Corona in Mecklenburg-Vorpommern : Digitaler Impfausweis kommt auch für Genesene

Die Apotheken bieten einen digitalen Impfausweis nun auch für einmalig Geimpfte an. Die Verfahren in den einzelnen Kommunen in MV variieren.

Schwerin | Gute Nachrichten für die meisten der mehr als 43000 Corona-Genesenen in Mecklenburg-Vorpommern. Digitale Corona-Impfnachweise sollen von heute an in Apotheken auch für Genesene zu bekommen sein, die ergänzend eine Impfung erhalten haben. „Dafür ist jetzt die notwendige technische Lösung umgesetzt worden“, teilte der Deutsche Apothekerverband mit. Bisl...

