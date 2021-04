Corona in Mecklenburg-Vorpommern : Mehr als 4000 Verstöße gegen die Maskenpflicht

Laut dem Rostocker Polizeidirektor hat die Zahl der Maskenverweigerer insbesondere auf Demos zugenommen.

Schwerin | Sie gilt beim Einkaufen, teilweise in Einkaufsstraßen und bei Demonstrationen – aber es hält sich längst nicht jeder daran: Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat seit Jahresbeginn rund 4600 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt, wie das Innenministerium in Schwerin auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Das Nichttragen einer Mund-Nasen-B...

