Mecklenburg-Vorpommern : Corona im Nordosten - droht bald die Triage?

Die Corona-Infektionslage hat sich rapide verschlechtert. Droht hierzulande bald die Triage?

Mecklenburg-Vorpommern | Die Corona-Situation in Mecklenburg-Vorpommern hat in den letzten Wochen merklich an Dynamik gewonnen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner im Nordosten lag laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) vor einem Monat um die 130, jetzt sind es über 370. Die Zahlen der an einem Tag gemeldeten Neuinfektionen erreichten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.