Corona-Zahlen steigen : Schwesig will einen Lockdown für ganz MV

Mecklenburg-Vorpommern könnte in den nächsten zwei Wochen in einen harten Lockdown geschickt werden.

Schwerin | Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will nach Informationen der Schweriner Volkszeitung beim MV-Gipfel am Freitag vorschlagen, Mecklenburg-Vorpommern in einen harten Lockdown zu schicken. Sie hatte bereits am Dienstag eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes der Bundesregierung angekündigt: „Wir können nicht zwei Wochen warten, bis Bundes...

