Fragen und Antworten : Corona-Selbsttests an MVs Schulen ab dieser Woche möglich

Ab Mittwoch gibt es in MV die Möglichkeit von Corona-Selbsttests an Schulen. Wir erklären, was dabei passiert.

Schwerin | Ab Mittwoch wird allen Lehrkräften sowie den Schülerinnen und Schülern ab Klassenstufe 7, die im Wechselunterricht an ihre Schulen zurückkehren, zunächst einmal wöchentlich ein freiwilliger Corona-Selbsttest angeboten. Auch Abschlussklassen bekommen am 17. März erstmals die Möglichkeit zum Selbsttest. Jüngere Schüler kehren – bei verlässlicher Inziden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.