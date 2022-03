Zwei Jahre Pandemie in MV : Quiz: Sind Sie ein Corona-Experte?

Wer hat sich in MV als erstes mit dem Virus infiziert? Wie war das mit der Ausgangssperre? Wann ging das Impfen los? Erinnern Sie sich noch? Machen Sie unser Quiz.

Mecklenburg-Vorpommern | Seit mehr als zwei Jahren verfolgt uns das Thema Corona. Morgens im Radio, bei der Arbeit unter Kollegen, im Freizeitleben und in der Familie. Was ist hängen geblieben aus der Zeit? Testen Sie ihr Wissen in unserem Corona-Quiz. Related content ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.