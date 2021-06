Corona-Pilotprojekt in Ribnitz-Damgarten : „About you Pangea“-Festival darf mit bis zu 15.000 Besuchern stattfinden

Als erste Großveranstaltung deutschlandweit darf das „Pangea“-Festival bei Rostock im August stattfinden.

Ribnitz-Damgarten | Das „About you Pangea“-Festival in Ribnitz-Damgarten bei Rostock darf mit bis zu 15.000 Besuchern im August stattfinden – also Corona-Pilotprojekt. Nach Angaben der Veranstalter ist es die erste Großveranstaltung deutschlandweit, die eine offizielle Genehmigung erhalten habe. Das Festival vom 19. bis 22. August wird empirisch begleitet – vom Landesamt...

