Vor Bund-Länder-Treffen am Mittwoch : Lockdown: So ist der aktuelle Stand bei Schulen und Kitas

Noch sind die meisten Schulen und Kitas geschlossen. Welche Regelungen aktuell in Ihrem Bundesland gelten.

Hamburg | Laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) werden Kitas und Schulen am Mittwoch bei den Bund-Länder-Beratungen das entscheidende Thema sein. "Das Homeoffice für Kinder ist kein guter Lernort", sagte Laschet am Dienstag in einer Sondersitzung des Lan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.