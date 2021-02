Corona-Gipfel am Mittwoch : Grundschulen sollen bereits nach den Ferien öffnen

Erste Schulen in Mecklenburg-Vorpommern könnten am 22. Februar den Betrieb wieder aufnehmen.

Schwerin | Grundschulen sollen ab sofort öffnen. Das verlautet aus dem Bund-Länder-Gipfel in Berlin. Für Mecklenburg-Vorpommern bedeutet dies, dass die Grundschulen nach den Winterferien wieder öffnen. Also am 22. Februar. Abhängig soll die Öffnung auch von den...

