Weihnachten in MV : Christvespern und Gottesdienste im Netz und im Freien

Schon 2020 war das Weihnachtsfest für Christen in Mecklenburg-Vorpommern ein anderes als gewohnt. Auch in diesem Jahr lassen sich die Kirchgemeinden eine Menge einfallen.

Schwerin | Nie sind die Kirchen so voll wie zum Weihnachtsfest. Normalerweise werden nach Angaben der evangelischen Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern allein Heiligabend 200.000 Gottesdienstbesucher in den landesweit rund 1.300 Christvespern zwischen Schaalsee und Usedom erwartet. Doch in diesem Jahr wird, wie bereits im vergangenen, coronabedingt vieles ande...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.