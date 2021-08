Kreuz hinter Gittern : Justiz in MV will Gefangene zur Wahl ermuntern

Die Vorbereitungen für Bundes- und Landtagswahl in den vier Gefängnissen in MV laufen. Doch in den vergangenen Jahren machten nur wenige Insassen von ihrem Wahlrecht Gebrauch.

Schwerin | In den vier Justizvollzugsanstalten Mecklenburg-Vorpommerns beginnen die Vorbereitungen für die Bundes- und Landtagswahlen am 26. September. Trotz eingeschränkter Freiheitsrechte sind etwa 800 Gefangene nach Artikel 38 des Grundgesetzes wahlberechtigt, teilte das Schweriner Justizministerium auf Nachfrage mit. Nur jeder Fünfte wählt Doch in den ...

