Greifswald/Pasewalk: Bundespolizei warnt vor Betreten von Bahnanlagen

von svz.de

08. Juni 2020, 09:48 Uhr

In den letzten Wochen mussten Streifen der Bundespolizei verstärkt Verwarngelder wegen Verstößen gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) aussprechen. Insgesamt 41 Verstöße wurden geahndet. Vor allem an der sogenannten Ryck-Brücke, zwischen der Greifswalder Fettenvorstadt und dem Ort Wackerow, überschreiten Personen unbefugt die Gleisanlagen der Bahnlinie Berlin-Stralsund. Damit begeben sie sich in akute Lebensgefahr. Die Bundespolizeiinspektion Pasewalk weist darauf hin, dass bei festgestellten Verstößen in jedem Fall ein Verwarngeld in Höhe von 25 EURO erhoben wird.