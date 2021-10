Forderungspapier für den Landtag : Bündnis #unteilbarMV demonstriert vor Schweriner Schloss

Vor der konstituierenden Sitzung des Landtages macht das landesweite Bündnis #unteilbarMV auf Probleme im Land aufmerksam. Ganz oben auf der Agenda stehen Klima, Antirassismus und Soziale Gerechtigkeit.

Schwerin | Mitglieder aus dem Bündnis #unteilbarMV haben am Dienstag vor der ersten Sitzung des neuen Landtages am Schweriner Schloss für ein solidarisches und vielfältiges Mecklenburg-Vorpommern demonstriert. „Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Klimaschutz, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Initiative. ...

