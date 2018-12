Buchtipps für die Feiertage : Wenn der Postbote schweigt

Sebastian Fitzek mit neuem Psychothriller und prominente Autoren erzählen spannende Geschichten.

von Renate Kruppa

21. Dezember 2018, 12:00 Uhr

Jeder, der einem Krimi-Freund zum Fest eine Freude machen will, hat in dieser Adventszeit wirklich die Qual der Wahl. Eine Vielzahl von Neuerscheinungen lockt mit reißerischen Titeln, namhafte Autoren haben rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft ihre neuen Romane fertiggestellt.

Von Sebastian Fitzek ist „Der Insasse“ zu empfehlen

Der erfolgreichste deutsche Autor von Psychothrillern, 1971 in Berlin geboren, studierte Jura und promoviert im Urheberrecht. Nach einem Volontariat beim Rundfunk stieg er ins Mediengeschäft ein. Nebenbei entstanden erste Schreibversuche. Gleich sein erster Thriller „Die Therapie“, der im Jahr 2006 erscheint, erobert die Bestsellerlisten.

„Der Insasse“ entwickelt mit einer unglaublich grausamen Geschichte eine neue Qualität von Fitzeks absonderlichen Täterprofilen. Vor einem Jahr verschwand der kleine Max Berkhoff. Schuld daran könnte der „Brutkasten-Mörder“ sein, ein intelligenter, aber emphatieloser Mann, der – als Postbote verkleidet – kleine Kinder entführt hat. Er wurde geschnappt, aber sein Versteck, in dem er die Kinder drangsalierte und tötete, hat er nie verraten.

Max’ Vater, von der Hoffnung angetrieben, sein Kind könnte noch leben, schmiedet einen verzweifelten Plan. Er will sich in den Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie einsperren lassen, um dem Serienmörder sein letztes Geheimnis zu entlocken.

Der Roman ist nichts für schwache Nerven, die Spannung wird in einer Weise vorangetrieben, die süchtig macht. (Sebastian Fitzek: Der Insasse. Droemer. 378 S., 22,99 Euro)

„Oxen – Gefrorene Flammen“

Als Shootingstar der skandinavischen Krimi-Literatur ist Jens Henrik Jensen schon bei seinem ersten Roman bejubelt worden. Nun liegt die dritte Geschichte um Niels Olsen vor. In „Oxen – Gefrorene Flammen“ begibt sich der ehemalige Elitesoldat auf einen gnadenlosen Rachefeldzug, um seine Unschuld zu beweisen. Er soll einen Fischer erstochen haben und dabei selbst umgekommen sein. Offiziell gilt Olsen als tot, er hat nur eine Chance, sein altes Leben zurückzubekommen, wenn er die Machenschaften des legendären geheimen Bundes Danehof aufdecken kann. Hilfe erhält er vom Ex-Geheimdienstchef Axel Mossmann, der ebenfalls beim Danehof in Ungnade gefallen war. Olsen kann in das geheime Machtzentrum eindringen, dann beginnt eine gnadenlose Jagd auf Leben und Tod. Spannungsliteratur vom Feinsten. (Jens Henrik Jensen: Oxen – Gefrorene Flammen. dtv. 590 S., 16,90 Euro)

„Miese kleine Morde“

Berühmt wurde Jussi Adler-Olsen mit seinen Büchern um das Sonderdezernat Q und mit dem Roman „Das Alphabethaus“. Nun hat der Däne eine raffinierte Geschichte geschrieben, die mit dem Titel „Miese kleine Morde“ ein eher seltenes Geschäftsmodell beschreibt. Lars Hansen, ein braver biederer Bürger, wird von seiner Frau als „Langeweiler“ vor die Tür gesetzt – und er beschließt, ein neues Leben zu führen. Im Schönheitssalon des Friseurs Francois lässt er sich verwandeln und erfährt ganz nebenbei, wie viele Frauen ihre Ehemänner loswerden wollen. Raffiniert fädelt er einen ersten Kontakt als Auftragsmörder ein, und bald wird er von einer glücklichen Witwe fürstlich entlohnt. Die Geschäftsidee rentiert sich, wenngleich Lars mit so manchen Tücken zu kämpfen hat. Doch dann wundert sich Francois, dass so viele Ehemänner seiner Kundinnen verstorben sind. Im Gespräch mit Lars erweist er sich als gefährlich informiert. Lars muss seine Haut retten. Sein neuer Plan geht zwar schief, aber auf ungeahnt günstige Weise. Ein Krimi mit Action, Witz und fröhlicher Boshaftigkeit. Adler-Olsen zeigt sich hier in bislang ungewohnter, aber sehr unterhaltsamer Weise. (Jussi Adler-Olsen: Miese kleine Morde. dtv. 124 S., 16 Euro)

„Der Narr und seine Maschine“

Seine Romane um den Privatdetektiv Tabor Süden machten den Münchner Friedrich Ani zu einem erfolgreichen, mehrfach preisgekrönten Krimi-Autor. In seinem jüngsten Buch „Der Narr und seine Maschine“ wird Tabor Süden wider Willen in einen seltsamen Vermisstenfall involviert. Ein Schriftsteller, der viele Jahre lang mit seiner Mutter in einem Hotel wohnte, ist nach ihrem Tod verschwunden. Tabor Süden entdeckt bei seiner Suche seltsame Ähnlichkeiten. Der Verschwundene versuchte auf eine ihm bekannte Weise der Finsternis seines Lebens zu entkommen. Ein schwermütiger, nachdenklich stimmender Beitrag über die Launen des Schicksals. (Friedrich Ani: Der Narr und seine Maschine. Suhrkamp. 142 S., 18 Euro)