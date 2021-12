Weihnachtsspendenaktion : Brit Blochmann ist den Wünschewagen schon unzählige Male gefahren

Ungezählt sind ihre Touren. Ehrenamtlerin Brit Blochmann ist zig Mal mit dem ASB-Wünschewagen auf Fahrt gegangen. Dabei ist die Palliativschwester schon in ihrem Job von alten und schwer kranken Menschen umgeben.

Bad Doberan | „Wie siehts aus, hast du noch einen letzten Wunsch?“ Diese Frage stellt Brit Blochmann jenen Menschen, deren Tage gezählt sind. Was so flapsig klingt, ist besonders gut gemeint. Als freiberufliche Palliativschwester kommt sie hautnah ran an die unheilbar Kranken. 24 Stunden steht sie auf Abruf bereit, um in den letzten Stunden, Tagen, Wochen und Monat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.