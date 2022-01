Stralsund : Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus nimmt glimpfliches Ende

Täter entzündeten Papier und Pappe. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Verletzte gab es keine.

Stralsund | Am Montag, 3. Januar, wurde die Polizei gegen 00.30 Uhr in der Nacht zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Vogelsangstraße in Stralsund gerufen. Wie Rüdiger Ochlast, Erster Polizeihauptkommissar im Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte, entzündeten dort unbekannte Täter Papier sowie Pappe im dritten Obergeschosses direkt vor einer Wohnun...

