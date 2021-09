Stralsund : Brand in einer Doppelhaushälfte

Am Dienstagnachmittag kam es in der Karl-Fröhlich-Straße in Stralsund zum Brand im Obergeschoß einer Doppelhaushälfte.

Stralsund | Das Feuer brach in einem Kinderzimmer im Obergeschoß aus und die Flammen griffen auf Teile des Inventars über. Die 20 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr Stralsund konnten den Brand schnell bekämpfen. So konnten sie verhindern, dass das Feuer auf weitere Teile des Hauses übergriff. Bewohner bei Brand nicht zuha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.