Lufttransporttests : Blutproben künftig mit Drohnen ausliefern

Die Flüge sollen eine schnellere auslieferung an dringend bnötigte Stellen ermöglichen und dadurch Notfallversorgung im ländlichen Raum verbessern.

Greifswald | Medizinische Blutproben könnten in Vorpommern künftig per Drohne auf dem Luftweg geliefert werden. Entsprechende Testflüge haben die Universitätsmedizin Greifswald (UMG), die DRF Luftrettung sowie das Unternehmen Wingcopter durchgeführt, teilte Wingcopter am Dienstag mit. Dabei seien Proben 26 Kilometer zwischen Greifswald und Wolgast transportiert wo...

