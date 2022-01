Die besten Bilder aus MV : SVZ-Fotowettbewerb Blende 2021: Küren Sie die Gewinner!

Finale! Beim Regionalausscheid unseres Leser-Fotowettbewerbes Blende 2021 wählen die Leser ihr schönstens Bild. Seien Sie dabei und stimmen mit ab!

von Volker Bohlmann

03. Januar 2022, 19:48 Uhr

Schwerin | Die Würfel sind gefallen. Die besten Bilder für unseren Leser–Fotowettbewerb „Blende 2021“ sind gekürt. Mit der Bekanntgabe der Preisträger wollen wir noch einige Tage warten. Das Geheimnis um die Gewinner lüften wir mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Denn ab dem 4. Januar zählt Ihr Votum.

Bewerten Sie ihr Lieblingsbild. Klicken Sie dafür einfach auf die Bildergalerie der jeweiligen Kategorie und geben Sie Ihrem Favoriten einen „Daumen-hoch“. Am 17. Januar zählt unsere Jury die Anzahl der Likes.

Der Fotograf oder die Fotografin ihres Lieblingsbildes erhält neben den drei Hauptgewinnern ein Präsent aus unserem Haus. Die erfolgreichsten Bilder gehen zum bundesweiten Ausscheid mit Prophoto.

Beim Wettbewerb „Blende 2021“ mit unserem Partner Prophoto beteiligten sich am Regionalausscheid 112 Autoren. Im Ergebnis durften wir aus mehr als 500 Bildern die schönsten und aussagekräftigsten Fotografien küren.

Bei solch einem Prozess haben wir natürlich die Qual der Wahl, denn ihre eingereichten Arbeiten sind vielschichtig und eindrucksvoll zugleich.

In der Kategorie „Fit und Fun“ reicht die Auswahl vom „eiskalten“ Trampolinsprung über rassige Pferde, geruhsame Zeiten auf dem Wasser bis hin zu steinreichen Erlebnissen an unseren Küsten.

Teilnehmer in der Rubrik „Licht und Schatten“ ließen ihrer Kreativität freien Lauf. Durchblicke in urbanen Welten, sonnendurchfluteten Wäldern, tierische Lichtgestalten und Lichtpunkte am Sternenhimmel sind nur ein paar Beispiele.

Der Blick in die Kategorie „Tierwelt“ reicht über Begegnungen mit Käfern, Abenteuern unter Wasser bis hin zum Naturschauspiel Vogelzug in Mecklenburg-Vorpommern.

Folglich darf die Galerie „Unsere Heimat“ nicht unerwähnt bleiben, in der sie stimmungsvolle Fotografien eindrucksvoller Landschaften finden.

Ein Blick in die Galerien lohnt sich. Machen Sie mit und küren Ihr Leserfoto!