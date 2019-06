Blauer Salon im Livestream : Diskutieren Sie mit: Ist die Schule noch zu retten?

Ab 18 Uhr übertragen wir den Blauen Salon mit Bildungsministerin Bettina Martin live

von svz.de

25. Juni 2019, 13:20 Uhr

Am Dienstagabend ist Bildungsministerin Bettina Martin im „Blauen Salon“ im Schweriner Verlagshaus unserer Zeitung zu Gast. Gemeinsam mit der Schulleiterin der Wismarer Ostsee-Schule, Beate Brindle, und dem Stellvertretenden Chefredakteur, Max-Stefan Koslik, wird sie über drängende Probleme in der Bildungspolitik im Land diskutieren und Fragen unserer Leser beantworten. Es geht um die Schule der Zukunft, Lehrermangel, Seiteneinsteiger, Lehrerbildung und, und, und...



Die Diskussion wird hier und auf Facebook ab 18 Uhr live übertragen. Über Facebook können Sie zudem an der Diskussion teilnehmen und Fragen stellen.

