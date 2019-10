„Blauer Salon“ der SVZ : Diskutieren Sie mit Rafael Seligmann

Der jüdische Publizist Rafael Seligmann hält eine „aufgezwungene Holocaust-Mentalität“ für einen großen Fehler.

von svz.de

28. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Wer über jüdisches Leben in Deutschland diskutieren möchte, gerät schnell an Grenzen: Was darf man sagen, ohne Juden zu nahe zu treten? Wie geht man mit der überwiegend russischstämmigen jüdischen Gemeinde im Nordosten um? Darf man Israel kritisieren?

Der jüdische Publizist Rafael Seligmann hält von verkrampfter Kommunikation nichts. Er wünscht sich einen offenen, vorbehaltlosen und klischeefreien Umgang zwischen Juden und Nichtjuden. „Die deutsche Gesellschaft wie auch die jüdische Gemeinschaft haben in der Vergangenheit einen großen Fehler gemacht: dass man sich diese Holocaust-Mentalität hat aufzwingen lassen.“ Ein solcher Satz aus dem Munde eines Juden? Ja.

„Er hat nichts zu tun mit jüdischen Werten“

„Der Holocaust ist schließlich keine jüdische Errungenschaft“, argumentiert Seligmann. „Er hat nichts zu tun mit jüdischen Werten.“ Jenseits von Gedenken und Betroffenheit habe kaum jemand einen „normalen“ Zugang zum jüdischen Leben. „Wenn übers Judentum gesprochen wird, fallen meist ehrfürchtig berühmte Namen wie Einstein oder Mendelssohn-Bartholdy“, sagt Seligmann verschmitzt. „Es war aber nicht jeder Jude ein Einstein oder Mendelssohn. Die meisten lebten auf dem Lande, waren Handwerker, Mittelständler oder einfache Arbeiter, hätten ganz normal gelebt und zu tun gehabt, durchzukommen. Aus dem Klischee, Juden seien alle wohlhabend oder privilegiert, resultierten jedoch Verschwörungstheorien, die häufig in Diskriminierung und schlimmstenfalls in Gewalt mündeten, kritisiert Seligmann. Seit 3000 Jahren stehe das Judentum für Ethik, religiöses Gesetz und Traditionen. „Wenn man das verkürzt auf die Leidenszeit und die Ausrottung, bleibt zu wenig übrig, was das Judentum ausmacht.“

Deutsche wie Juden hätten noch viel zu tun für einen normaleren Umgang. Ob ein ehrenamtlicher Landesbeauftragter, wie er in MV geplant ist, dabei hilft, ist für ihn fraglich. „Das ist so ein bisschen wie Kamillentee gegen, sagen wir mal, Leukämie.“

Bodenständiges jüdisches Leben thematisiert

In seinem biografischen Roman „Lauf, Ludwig, lauf! Eine Jugend zwischen Synagoge und Fußball“ thematisiert Seligmann bodenständiges jüdische Leben – am Beispiel seines Vaters Ludwig. Im „Blauen Salon“ unserer Zeitung wird Seligmann am kommenden Montag sich einem Disput mit Dr. Heiko Geue stellen. Der Chef der Staatskanzlei kennt Seligmann aus seiner Zeit im Bundesfamilienministerium, wo er auch die Programme gegen Extremismus verantwortete. „Dass Juden 75 Jahre nach dem Ende der Nazizeit in Deutschland wieder bedroht werden, erschüttert mich zutiefst. Wir alle sind gefordert, dagegen Zeichen zu setzen, Rückgrat zu zeigen.“

Unter dem Eindruck des Terrors gegen die Synagoge in Halle sagt Geue: „Anschläge auf das jüdische Leben in Deutschland sind auch Anschläge auf unsere Freiheit.“ Ihn treibt um, wie Verrohung und Gewalt in der Gesellschaft zurückgedreht werden kann. „Ich weiß nur, dass härtere Strafen gegen Terroristen nicht ausreichen.“ Auf jeden Fall brauche es eine rechtliche Absicherung der Präventionsarbeit gegen Extremismus. Hier sei der Bund gefordert.

Service: So können Sie mitdiskutieren! Sie, liebe Leserinnen und Leser, können dabei sein und mit den beiden Protagonisten diskutieren. Chefredakteur Michael Seidel wird den Abend moderieren. Außerdem bietet der Verlag von Herrn Seligmann dessen Werke vor Ort an. Sie können sich Ihr Exemplar signieren lassen. Wann? am 4. November 2019, um 18 Uhr, im Schweriner Verlagshaus, Gutenbergstraße 1 Aufgrund beschränkter Platzkapazitäten bitten wir um vorherige Anmeldung unter: www.svz.de/blauersalon oder rufen Sie uns an unter 0385 6378 8308 von 8 bis 17 Uhr.