Nachwuchskräfte in MV : Mehr Ausbildungsverträge als 2020 abgeschlossen

Trotz einer Vielzahl noch offener Stellen verzeichnen die beiden Industrie- und Handelskammern (IHK) im Land einen guten Zulauf an Nachwuchskräften.

Schwerin/Rostock | Die Firmen im Kammerbereich Rostock schlossen bislang 1352 neue Ausbildungsverträge ab. Wie eine Kammersprecherin am Freitag sagte, sind das 18 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres und auch leicht mehr als bis zum Juli 2019. Die IHK in Schwerin vermeldete 887 Ausbildungsverträge, ein Plus zum Vorjahr von 15 Prozent. Doch gibt es au...

