Hofkiste in Schwerin : Bio auf Rädern rollt und rollt

Seit 15 Jahren bringt die Hofkiste Kunden in Mecklenburg frische Bioware bis vor die Haustür. Seit Corona läuft's rund.

Schwerin | „Da haben wir den Salat. Wunderbar“, denkt Dagmar Kürten und wirft einen Blick in die große Kiste. „Sieht gut aus. Der wird den Kunden schmecken. Immerhin haben ihn die Gärtner vom Biohof Medewege in Schwerin heute in aller früh geerntet.“ Viel Zeit, sich über den Salat zu freuen, hat die Chefin der Hofkiste nicht. Die Arbeit ruft. Am Computer pras...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.