Bildung in MV : Linke sieht erhebliche Defizite in der Schulpolitik des Landes

von Frank Pfaff/dpa

31. Januar 2019, 20:00 Uhr

Nach Überzeugung der Linken ist Mecklenburg-Vorpommern nicht gegen Probleme im Bildungssystem wie Lehrermangel, Unterrichtsausfall oder zu große Klassen gewappnet. „Die Landesregierung steht den gravierenden Mängeln weitgehend hilf- und ideenlos gegenüber.

Ihre Lösungen erschöpfen sich weitgehend in Arbeitsgruppen und Modellprojekten“, sagte Fraktionschefin Simone Oldenburg am Donnerstag zum Abschluss der dreitägigen Winterklausur in Banzkow bei Schwerin. Größte Herausforderung sei die Gewinnung von Lehrkräften, da nicht nur viele altersbedingt ausscheidende Pädagogen ersetzt, sondern zusätzlich Lehrer gewonnen werden müssten.

Bündnis auf breit gesellschaftlicher Basis

Die Linke regte ein Bündnis auf breiter gesellschaftlicher Basis an, um die Lage an den Schulen zu verbessern. Vertreter der Lehrerschaft, von Universitäten, Eltern- und Schülervertretungen, die zu der Fraktionsklausur eingeladen waren, hätten ihre Bereitschaft bereits erklärt. „Wir wollen alle möglichen Ideen und Lösungswege diskutieren. Dabei darf es keine Tabus geben, denn die anstehenden Probleme erfordern kreative und nachhaltige Lösungen“, sagte Oldenburg.

Sie verwies auf Berechnungen, wonach 280 Extra-Lehrer erforderlich seien, um der um fünf Prozent höheren Zahl von Schülern als prognostiziert gerecht zu werden. 400 Pädagogen seien nötig, um den Unterrichtsausfall merklich zu senken, und 80 Stellen für Mentoren in der Referendarsausbildung. „Und nicht zuletzt brauchen wir Stellen, damit die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger qualifiziert begleitet werden können“, erklärte die Fraktionschefin.

Unterrichtsausfall habe sich wieder erhöht

Erst am Dienstag waren Probleme bei deren Schulung publik geworden. Einem NDR-Bericht zufolge haben etwa 50 dieser Neu-Pädagogen den ihnen zugesicherten Kompaktkurs noch nicht absolvieren können, mit dem sie auf die Aufgaben an den Schulen vorbereitet werden sollten.

„Pädagogisch nicht ausgebildete und allenfalls schnell besohlte Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger sollen die Lücken füllen. Eine grundständige Ausbildung erhalten sie nicht, sie werden ins eiskalte Wasser geworfen“, monierte Oldenburg. Der meist durch krankheitsbedingte Lücken in den Lehrerkollegien verursachte Unterrichtsausfall habe sich wieder erhöht. Die Reaktion darauf seien Stillbeschäftigung und Klassenzusammenlegung. Die neu eingeführten Vertretungslehrerstellen seien für Pädagogen unattraktiv und deshalb nur zu einem Bruchteil besetzt.

Forderung nach einer grundlegenden Änderung der Lehrerausbildung

„Das Herumdoktern der Bildungsministerin wird der Lage schon lange nicht mehr gerecht“, konstatierte Oldenburg. Sie forderte angesichts der extrem hohen Abbrecherquoten auch grundlegende Änderungen bei der Lehrerausbildung im Land. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) hatte im Oktober bei der Vorstellung einer Studie zum Lehrerstudium Handlungsbedarf eingeräumt und die Einsetzung einer Arbeitsgruppe angekündigt.

Der Untersuchung zufolge halten in Greifswald nur 15 Prozent und in Rostock 30 Prozent der Studierenden mit Berufsziel Lehrer an der Regionalen Schule bis zum zehnten Semester durch. Fast die Hälfte streicht demnach schon in den ersten drei Semestern die Segel und wechselt Studienrichtung oder -ort.

Ein Ministeriumssprecher wertete Oldenburgs Stellenforderungen als unrealistisch. 880 weitere Stellen würden 70 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich kosten, erklärte er. Und angesichts des deutschlandweit hohen Bedarfs an Lehrern könne man kaum erwarten, dafür auch genügend Bewerber zu finden. „Wir setzen alles daran, die derzeit ausgeschriebenen Lehrerstellen zu besetzen“, betonte der Sprecher.