Mecklenburg-Vorpommern : Bevölkerungsanteil der Jugendlichen sehr niedrig

Mecklenburg-Vorpommern zählt zu den Bundesländern mit dem niedrigsten Anteil der 15- bis 24-Jährigen an der Bevölkerung.

Mecklenburg-Vorpommern | Der Anteil liege bei 8,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Demnach ist der Anteil nur in Brandenburg (7,9) und Sachsen-Anhalt (8,1) noch niedriger. Der bundesweite Durchschnitt liege bei 10,1 Prozent. Deutschlandweit wurde demnach ein neuer Tiefststand erreicht. „Noch nie seit Beginn der Statistik im Jahr 1...

