Staatsanwaltschaft Neubrandenburg : Betrugsermittlungen gegen Ex-Minister Krause eingestellt

Grund seien neue rechtliche Entwicklungen, erklärte ein Sprecher der Behörde.

von Winfried Wagner

06. April 2019, 14:46 Uhr

Die Neubrandenburger Staatsanwaltschaft hat ihre Betrugs-Ermittlungen gegen Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause (CDU) und dessen Frau im Zusammenhang mit einem geplatzten Hauskauf eingestellt. Grund seien neue rechtliche Entwicklungen, erklärte ein Sprecher der Behörde am Samstag. Nach Berücksichtigung dieser Bestimmung vom Herbst 2018 sei kein Schaden entstanden, so dass kein Betrug vorliege.

Der Kaufpreis wurde nie bezahlt

Krauses Ehefrau hatte im März 2017 den Kaufvertrag für ein etwa 300 Quadratmeter großes Bauernhaus samt Sauna und Pool bei Fincken (Mecklenburgische Seenplatte) unterschrieben. Die Familie zog ein, der Kaufpreis von 459 000 Euro wurde aber nie bezahlt. Krause bot den Eigentümern stattdessen ein Aktienpaket einer seiner Firmen an, was diese aber ablehnten. Es kam zu einem Zivilprozes. Kurz vor der Zwangsräumung zogen Krauses im April 2018 wieder aus und in die Region Potsdam um.

Im Sinne der neuen Rechtsprechung war das Immobilien-Eigentum noch nicht rechtssicher an Krauses als Käufer übertragen, erklärte der Sprecher. Somit sei kein Schaden entstanden. Im Zuge des Rechtsstreits hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen und auch das Haus in Fincken durchsucht. Das Haus ist inzwischen an Andere verkauft worden.

Rückzug aus der Politik

Krause hatte als Verhandlungsführer der DDR den Einheitsvertrag mit ausgehandelt und unterschrieben. Nach dem Rücktritt als Bundesverkehrsminister 1993 wegen mehrerer Affären hatte er sich aus der Politik zurückgezogen und war als Unternehmer tätig. Er musste sich mehrfach vor Gerichten verantworten. Zuletzt hatte das Amtsgericht Potsdam ihn Ende März 2018 wegen vorsätzlichen Bankrotts und Insolvenzverschleppung zu 5400 Euro Geldstrafe verurteilt.