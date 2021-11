Mecklenburg-Vorpommern : Beschwerden wegen fehlenden Testmöglichkeiten

Der Bürgerbeauftragte Matthias Crone sieht die Akzeptanz der Corona-Regeln wegen mangelnder Testmöglichkeiten in Gefahr.

Schwerin | „Mich erreichen zahlreiche Beschwerden von Bürgern, denen es schlicht nicht möglich ist, einen Corona-Test zu machen, weil es keine Tetststellen in der Nähe oder nicht genügend Kapazitäten in Testzentren oder Apotheken gibt“, sagte Crone der dpa am Freitag in Schwerin. Es gebe hier auch Fälle, in denen Bürger den Bus zum Testzentrum nicht nutzen könne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.