Toter Beamter : Bereitschaftspolizist aus Hamburg starb nach einem Gruppenmarsch

Ermittlungen nach tragischem Zwischenfall bei Polizei-Training noch nicht abgeschlossen - Behörde gibt aber erste Details bekannt.

Schwerin/Hamburg | Nach dem Tod eines jungen Beamten bei einer Übung hat sich das Landesbereitschaftspolizeiamt in Mecklenburg-Vorpommern zu den näheren Umstände des tragischen Zwischenfalls geäußert. Demnach nahm der 24-jährige Beamte aus Hamburg in MV an einem länderübergreifenden Basislehrgang für spezialisierte Einheiten der Bereitschaftspolizei teil, bei dem die Te...

