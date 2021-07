Zahl der Asylanträge steigt : Es kommen wieder mehr Flüchtlinge nach MV

Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan kommen wieder vermehrt nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Zahlen im ersten Halbjahr 2021 haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl neuankommender Flüchtlinge erstmals seit Jahren wieder gestiegen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres stellten 1235 Schutzsuchende im Nordosten einen Asylantrag, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Das sind fast doppelte so viele Asylanträge wie ...

