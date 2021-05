Corona-Kontaktnachverfolgung : „Empathie musst du haben“

Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie bildet sie einen Eckpfeiler – die Kontaktnachverfolgung

Greifswald | Wenn Beatrice Götzke anruft, wird es mitunter ernst für die Menschen am anderen Ende der Leitung. „Ich darf Sie noch nicht rauslassen“, sagt die 39-Jährige dann mit freundlicher Stimme in ihr Headset. Oder aber: „Heute ist der letzte Tag der Quarantäne.“ Sie sitzt im zweiten Stock eines ehemaligen Schulungszentrums hinter dem Landratsamt in Greifswald...

