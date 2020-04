Mecklenburg-Vorpommern : Bei Verstoß gegen Maskenpflicht droht Bußgeld

Bußgelder für Verstöße gegen die Maskenpflicht ab kommenden Montag sowie Sozialfonds beschlossen.

von Iris Leithold/dpa

21. April 2020, 14:47 Uhr

Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ab kommenden Montag im Nahverkehr und in Taxis in Mecklenburg-Vorpommern sollen Passagiere von der Mitfahrt ausgeschlossen werden. Auch ein Bußgeld in Höhe von 25 Euro sei möglich, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin.

Fahrer von Schulbussen sollen mit einem Vorrat an Masken ausgestattet werden, um Schülern ohne entsprechenden Schutz ein Exemplar verkaufen zu können. „Wir wollen keinen Schüler am Schulbus stehen lassen“, sagte Schwesig.

Für Frauenhäuser, Schullandheime, Freizeitzentren und andere soziale Einrichtungen spannt die Landesregierung einen Schutzschirm in der Corona-Krise auf. Das Kabinett hat einen Sozialfonds in Höhe von 20 Millionen Euro am Dienstag in einer Telefonkonferenz beschlossen, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) im Anschluss sagte.

