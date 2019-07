Bei 30 Grad in Neubrandenburg : Zweijähriger schließt sich bei brütender Hitze im Auto ein

Während der Gartenarbeit verschwand der Junge. Der Vater suchte schon sicherheitshalber den Löschteig neben dem Grundstück ab.

von Winfried Wagner/dpa

24. Juli 2019, 15:29 Uhr

Ein zweijähriges Kind ist in Werder bei Altentreptow ins Auto seiner Eltern geklettert und ist dann bei Temperaturen um 30 Grad nicht mehr rausgekommen. Die Mutter hatte am Dienstag den Rasen gemäht und plötzlich, bemerkt, dass der Kleine nicht mehr da war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die 32 Jahre alte Mutter schlug Alarm, und der Vater suchte sicherheitshalber schon den Feuerlöschteich neben dem Grundstück ab. Als die Polizei anrückte, wurde der kleine Junge in dem Auto gefunden, das im hinteren Teil des Grundstücks stand.

Weiterer Fall in Neubrandenburg

Die Tür war zugeschlagen und die Kindersicherung eingerastet. Das Kind wirkte leicht benommen und hatte einen deutlich geröteten Kopf, wie die Polizei weiter mitteilte. Es hatte Schätzungen zufolge zwischen 20 und 30 Minuten in dem Pkw ausgeharrt, bevor die Beamten es fanden.

In Neubrandenburg hatte eine Mutter einen Einjährigen ebenfalls am Dienstag in ihren Wagen gesetzt und den Autoschlüssel auf dem Sitz liegen gelassen. Das Kind kam an die Verriegelung, und die Türen waren zu. Die Frau rief die Feuerwehr, die die hintere Scheibe am Wagen aufschnitten.