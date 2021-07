Baumwipfelpfad Usedom eingeweiht : In 23 Metern Höhe durch Baumkronen schlendern

Der Baumwipfelpfad in Heringsdorf auf Usedom ist am Freitag feierlich eingeweiht worden. Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph habe ihn offiziell in Betrieb genommen, teilte das Ministerium mit.

Heringsdorf | Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph nannte den Baumwipfelpfad ein „touristisches Highlight für die Region“. Der Pfad ist bereits seit Anfang Juni für Besucher geöffnet. Er ist fast 1,5 Kilometer lang und führt in bis zu 23 Metern Höhe durch die Baumkronen des Heringsdorfer Waldes zu einem 33 Meter hohen Aussichtsturm. Ausblick über Usedom, auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.